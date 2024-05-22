«Горячие головы»: Песков ответил на идею применять оружие США против России Песков: идея бить оружием США по России исходит от горячих голов в Вашингтоне

Фото: МО США

Горячие головы из числа американских конгрессменов нагнетают напряженность вокруг Украины, следуя общей политике Вашингтона продолжать войну до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал озвученную в США идею наносить удары американским оружием по России, передает ТАСС.

В конгрессе много горячих голов, которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности и которые в целом следуют в общем фарватере внешней политики Вашингтона, нацеленной на провоцирование войны до последнего украинца, — заявил Песков.

Группа законодателей США, которую возглавил председатель комитета палаты представителей по разведке Майк Тернер, ранее призвала главу Пентагона Ллойда Остина позволить Киеву использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по России. Официальная позиция американского оборонного ведомства по этому вопросу остается прежней — военные против такого применения вооружений США.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко в свою очередь заявил, что США должны снять «абсолютно несправедливый» запрет на использование поставляемого Вашингтоном оружия для ударов по России. Он отметил, что такое решение со стороны Штатов поможет предотвратить наступление Москвы.