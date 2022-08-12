«Гордимся подвигами»: Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС Шойгу заявил о неоценимом вкладе ВВС в защиту воздушных рубежей России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил. В его сообщении в Telegram-канале военного ведомства отмечается неоценимый вклад ВВС в защиту воздушных рубежей России.

За годы своего существования они внесли неоценимый вклад в защиту воздушных рубежей нашего отечества. Мы по праву гордимся подвигами летчиков, штурманов и авиационных специалистов, преклоняемся перед их исключительной храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными в боях за свободу и независимость родины, — подчеркивается в поздравлении Шойгу.

Министр также указал на успешное освоение ВВС нового вооружения и техники, эффективное решение специальных задач на Украине и в Сирии, оказание помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий. Шойгу выразил уверенность, что ВВС России и впредь станут приумножать славные боевые традиции, обеспечивая безопасность страны.

Поздравляю всех с праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия, веры в свое дело и новых успехов в службе и труде на благо России, — заключил министр.

Ранее стало известно, что Сергей Шойгу 31 июля заявил: российские моряки успешно обеспечивают безопасность страны. Они демонстрируют отличную морскую выучку и слаженность действий, отметил министр в поздравлении с Днем Военно-морского флота. Шойгу поблагодарил ветеранов, поздравил военнослужащих, работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.