Голикова раскрыла размер МРОТ в новых субъектах России Голикова рассказала, что размер МРОТ в ЛНР и ДНР с 1 января составит 11 200 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 января 2023 года в новых субъектах России будет действовать тот же МРОТ, что и в других регионах России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Таким образом, объем минимального размера оплаты труда составит 16 242 рубля. Она пояснила, что с помощью фиксации МРОТ власти РФ получат возможность оценивать размеры финансовой помощи семьям.

То есть 16 242 рубля [составит МРОТ в новых субъектах РФ]. <...> Установив таким образом размеры прожиточного минимума, мы получаем возможность оценивать размеры поддержки семей, — сообщила Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

По словам вице-премьера, ориентировочно в ДНР и ДНР с 1 января МРОТ будет установлен на уровне 11 200 рублей. В Херсонской и Запорожской областях минимальный размер оплаты труда будет равен примерно 11 644 рублям.

Мы предполагаем, что с 1 января 2023 года будет установлен на территории Донецкой и Луганской народных республик средний прожиточный минимум 11 200 и на территориях Херсонской и Запорожской областей — 11 644 рубля ориентировочно, — заявила Голикова.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 января 2023 года в России повысится размер МРОТ и прожиточного минимума, что приведет к росту социальных пособий. Кроме того, он отметил, что в 2023 году появятся единые условия для выплат семьям с детьми, а создание Социального фонда упростит получение господдержки.