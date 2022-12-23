Голикова поручила Минпросвещения проработать помощь наркозависимым детям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минпросвещения подготовить предложения по оказанию длительной помощи наркозависимым детям, в том числе сиротам, передает РИА Новости со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Ведомство, согласно документу, должно доработать единую методику социально-психологического тестирования обучающихся на употребление наркотических средств и психотропных веществ. Также должны быть представлены предложения по подготовке учителей по вопросам профилактики учеников от зависимости.

Минпросвещения России при участии Минздрава России — проработать и представить в Совет предложения о возможности организации оказания длительной помощи в специализированных центрах наркозависимым детям, в том числе детям-сиротам и детям, — сказано в документе.

Поручение вице-премьера также предполагает разработку обучающих модулей для социальных работников по работе с наркоманами и алкоголиками.

Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и первый зампред комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова ранее рассказали, что депутаты Госдумы намерены в начале 2023 года обсудить возможное ужесточение условий пользования детьми интернетом и актуализировать законодательство по защите несовершеннолетних в Сети.