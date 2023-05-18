«Глупость 100%»: Соболев ответил на идею США заморозить конфликт на Украине Депутат Госдумы Соболев заявил, что замораживать конфликт на Украине не в интересах России

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий из расчета реактивной системы залпового огня «Град»

Замораживать конфликт на Украине не в интересах России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Соболев, комментируя сообщения о том, что в США задумываются о таком сценарии. По его словам, если это произойдет, через несколько лет может начаться более серьезное противостояние.

Я думаю, что это ни в коем случае не в наших интересах и для России, это не имеет абсолютно никакого смысла. Так как в случае реализации корейского сценария через несколько лет мы получим гораздо более серьезный вооруженный конфликт. В общем, глупость 100% и никто на это не пойдет, — заявил Соболев.

18 мая стало известно, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает варианты дoлгоcрочного замораживания конфликта на Украине, они включают определение потенциaльных границ, которые Украина и Россия соглаcились бы не пересекать.

Автор публикации в газете Politico подчеркивает, что этот сценарий может оказаться наиболее реалиcтичным. Отмечается, что может продлиться много лет или даже десятилетий, поскольку ни одна из сторон не собирается признавать пoражение.