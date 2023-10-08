В Совфеде оценили предложение Кадырова отложить президентские выборы Глава комиссии Совфеда Климов: в России не собираются менять Конституцию

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Рамзан Кадыров

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Конституцию РФ никто не собирается менять. Таким образом политик отреагировал на идею главы Чечни Рамзана Кадырова перенести президентские выборы на время спецоперации. При этом Климов считает, что любой гражданин имеет право вносить предложения, передает РИА Новости.

Есть Конституция Российской Федерации. Я считаю, что она должна быть главным ориентиром для всех. Ее, по-моему, никто менять не собирается. <...> Я бы тут поставил точку. Но Россия свободная страна, любой гражданин вправе вносить предложения. Тем более когда это не просто гражданин, а известный политик, — высказался Климов.

Очередные выборы главы государства в России запланированы на март 2024 года. Действующий президент Владимир Путин пока не объявлял о выдвижении своей кандидатуры. Российский лидер объяснил, что по закону парламент должен назначить дату выборов президента в конце года. Уже после этого можно будет говорить об участии, уточнил Путин.

Ранее Кадыров предложил временно отменить президентские выборы или единогласно принять решение, что в избирательном процессе будет участвовать только один кандидат — Владимир Путин. По мнению главы Чечни, в России сейчас нет другого человека, который мог бы защитить страну.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии NEWS.ru сказал, что наличие нескольких претендентов на должность руководителя государства не позволит усомниться в результатах голосования.