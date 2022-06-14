ГД одобрила наказание до 20 лет за участие в войнах против России Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о госизмене в ходе боевых действий

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях боевых действий, в которых участвует Россия, приравнивается к государственной измене, пишет ТАСС. Кроме того, УК России дополнит статья 280.4 «Публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства».

Осужденным по статье 280.4 УК РФ, согласно законопроекту, будет грозить штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или от двух до четырех лет колонии, а за деяния, совершенные группой лиц, используя служебное положение или с помощью СМИ, — от трех до шести лет колонии со штрафом от 300 тыс. до 1 млн рублей. При этом если будет доказана угроза насилием, наказание составит от 500 тыс. до 2,5 млн рублей штрафа или от пяти до семи лет колонии.

Кроме того, статью 275 УК РФ о государственной измене предлагается дополнить новым составом преступления — «переход на сторону противника». За такое преступление предусматривается наказание от 12 до 20 лет колонии со штрафом до 500 тыс. рублей.

Помимо этого, авторы документа предлагают ужесточить нормы статьи 359 УК РФ «Наемничество». Участие россиян в военных действиях против интересов государства за рубежом будет наказываться лишением свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

При этом конфиденциальное сотрудничество россиян с иностранными спецслужбами, международными или зарубежными организациями будет наказываться лишением свободы на срок до восьми лет и штрафом до 1 млн рублей.

Также Госдума приняла в третьем чтении закон об усилении ответственности за нанесение побоев. Теперь за повторные побои будут наказывать исправительными работами, ограничением свободы или арестом.