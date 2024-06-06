Фурсенко оценил идею об отмене ЕГЭ в России Экс-министр Фурсенко: ЕГЭ в России никто не будет отменять

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Андрей Фурсенко

ЕГЭ не будут отменять в России, заявил в беседе с LIFE.ru заявил помощник президента, а также бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко. Он, на полях ПМЭФ-2024, уточнил, что экзамен в нынешнем формате ввели, так как были недовольны прошлыми способами оценки знаний учеников.

Никто ничего другого предложить не может. <...> ЕГЭ появилось не из-за того, что кто-то вдруг придумал, оно появилось из-за того, что были недовольны тем, что было до этого, — добавил Фурсенко.

Экс-министра также обратил внимание на то, что скандалы с раздеванием школьниц перед экзаменами необходимо тщательно расследовать.

Член Совета Федерации Ольга Епифанова ранее предложила проводить комбинированную оценку знаний вместо ЕГЭ. По ее словам, что в таком случае процесс аттестации выпускников будет проходить несколько этапов, которые будут включать в себя контрольно-диагностические работы в процессе обучения, а также участие в конкурсах, результаты на олимпиадах и другие заслуги.

Телеведущий Юрий Вяземский прежде выступал за отмену ЕГЭ. Он обращал внимание, что такой вид экзамена был полезен только во время пандемии коронавирусной инфекции.