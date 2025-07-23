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23 июля 2025 в 17:48

Путин наделил ФСБ правом создавать собственные СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин дал ФСБ право создавать собственные СИЗО. В следственные изоляторы будут помещать обвиняемых и подозреваемых в преступлениях, подследственных данной службе. Закон обретет силу 1 января 2026 года.

Ожидается, что все СИЗО, переданные в 2006 году уголовно-исполнительной системе, вернутся в ведение ФСБ. В зону ответственности ведомства будут входить охрана изоляторов и исполнение наказание в виде лишения свободы.

Также сотрудники ведомства смогут применять спецсредства в отношении тех, кто намерен совершить побег, навредить себе или окружающим, оказывает сопротивление. При этом им разрешается использовать оружие для пресечения побега и насильственного освобождения содержащихся в следственных изоляторах.

До этого стало известно о задержании в ДНР и Ярославле пособников украинских спецслужб, которые готовили теракты на территории России. По информации Центра общественных связей ФСБ России, им вменяют статьи о терроризме и государственной измене.

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