ФАС возбудила дело против издательства из-за учебников ФАС возбудила дело в отношении издательства «Просвещение» из-за цен на учебники

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Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении издательства «Просвещение» о нарушении антимонопольного законодательства. Отмечается, что ведомство обнаружило признаки установления монопольно высоких цен на учебники. Организации грозит штраф.

ФАС России проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку, — говорится в сообщении.

В конце лета министр просвещения Сергей Кравцов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и ректор МГИМО Анатолий Торкунов представили новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов.

В главах, посвященных событиям 2014–2023 годов, рассказывается в том числе о специальной военной операции на Украине. Современную Украину авторы представляют ультранационалистическим государством, в котором преследуется любая оппозиция, и подчеркивают, что начало СВО было поддержано абсолютным большинством россиян.

Ранее сообщалось, что учебник истории под авторством Мединского и Торкунова после жалоб ряда кавказских республик на отрывок о репрессированных народах был изменен. В частности, из абзаца о депортациях в годы войны убрали упоминание конкретных национальностей.