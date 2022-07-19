ФАС РФ признала Apple виновной в злоупотреблении своим положением на рынке ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС РФ) признала, что американская компания Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке и ограничивает конкуренцию за счет требования от разработчиков приложений проводить оплату только через App Store, сообщается на сайте ведомства. Ранее корпорация получала предупреждение и стала фигурантом уголовного дела. Теперь ей грозит штраф, размер которого определят в ходе административного расследования.

Компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Выяснилось, что пункт 3.1 Руководства по рассмотрению App Store запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты, — говорится в сообщении.

Отмечается, что штраф компания обязана выплатить в связи с нарушением п. 3 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции.

Ранее мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал компанию Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских граждан. Представитель Роскомнадзора заявила суду, что, несмотря на то что обработка персональных данных была делегирована Apple Distribution, именно Apple Inc несет ответственность за сбор этой информации.

По мнению адвоката Владимира Энтина, как и с кого взыскивать назначенные корпорации Apple штрафы — непонятно. При этом он отметил, что российское законодательство не предусматривает смягчения наказания из-за невозможности выполнить требования закона.