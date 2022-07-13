Адвокат предупредил о сложности взыскания штрафов с Apple и Zoom Адвокат Энтин: как и с кого взыскивать назначенные Apple и Zoom штрафы — непонятно

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Как и с кого взыскивать назначенные корпорации Apple и сервису Zoom штрафы — непонятно, сообщил адвокат Владимир Энтин в разговоре с Lenta.ru. При этом российское законодательство не предусматривает смягчения наказания из-за невозможности выполнить требования закона, отметил он.

Единственная проблема состоит в том, каким образом и с кого данный штраф будет взыскан в принудительном порядке. <...> Таких смягчающих обстоятельств как физическая или техническая невозможность выполнить требования закона КоАП не предусматривает, — сказал Энтин.

Он уточнил, что суммы штрафов за нарушение законодательства о персональных данных резко возрастают, когда нарушители являются операторами связи. Если нарушение было со стороны юридического лица, штраф может достигать 6 млн рублей, за повторное — 18 млн рублей.

Накануне мировой суд Таганского района Москвы признал виновной американскую компанию Zoom Video Communications Inc в правонарушении из-за отказа локализовать данные россиян на территории России. Представители компании не явились на судебное заседание, и мировой суд рассмотрел протокол без их участия.

Также за отказ локализовать данные российских граждан на 2 млн рублей была оштрафована компания Apple. Ранее представители ответчика пояснили, что корпорация не является ответственной за сбор данных в РФ.