«Евросоюз выкручивается»: в Совфеде объяснили желание ЕС смягчить санкции Сенатор Карасин: желание ЕС частично смягчить санкции вызвано их негативными последствиями

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Желание Евросоюза частично смягчить антироссийские санкции вызвано их негативными последствиями, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин изданию Lenta.ru. Он отметил, что ЕС теперь вынужден выходить из ситуации, которую сам же и создал.

Евросоюз вынужден выкручиваться из ситуации, которую создал сам. Никто из стран Европейского союза не мог просчитать все последствия. Сейчас эти негативные последствия становятся очевидными, поэтому Евросоюз выкручивается, — сказал Карасин.

В свою очередь политолог Федор Лукьянов призвал не считать намерения Евросоюза шагом навстречу России, так европейские страны решают свои проблемы, считает он. Лукьянов добавил, что желание ЕС справиться с продовольственным кризисом не отменяет тренд на изоляцию России.

О том, что Еврокомиссия собирается предложить скорректировать санкции в отношении России, чтобы избежать риска препятствия экспорту продовольствия, стало известно 15 июля. В санкции планировали внести изменения во избежание препятствования экспорта продовольствия и зерна из России, сообщили журналисты со ссылкой на некоторых европейских чиновников.