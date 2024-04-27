«Это не умно»: в Госдуме выступили против мобилизации для ротации военных Депутат Соболев выступил против новой мобилизации для ротации военнослужащих

Решение о новой волне мобилизации в России привело бы к катастрофе, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, сейчас набираются военнослужащие по контракту.

Я считаю, это очень неправильное решение. Во-первых, те военные, которые были, были отмобилизованы. Они в большинстве своем заключили контракт. Те, у кого трое детей, давно уволены. И сейчас взять людей с боевым опытом и заменить их на необученных в самый ответственный момент, который сейчас на фронте, я считаю, это не умно. Это будет катастрофа. Никто на это не пойдет, — заявил Соболев.

Депутат напомнил, что в настоящее время набирают людей, желающих поступить на контрактную службу. Соболев уточнил, что благодаря этому набору создаются новые части и объединения.

Ранее депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект о досрочной демобилизации многодетных отцов, ставших таковыми спустя год после даты мобилизации. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Госдумы. В нем уточняется, что данная мера будет касаться только тех военнослужащих, которые до призыва на службу уже являлись родителями и законными представителями двух и более детей, но не смогли воспользоваться правом на отсрочку.