Госдума предложила досрочно увольнять многодетных военнослужащих

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект о досрочной демобилизации многодетных отцов, ставших таковыми спустя год после даты мобилизации. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Госдумы. В нем уточняется, что данная мера будет касаться только тех военнослужащих, которые до призыва на службу уже являлись родителями и законными представителями двух и более детей, но не смогли воспользоваться правом на отсрочку.

Досрочное увольнение мобилизованного предлагается в связи с присвоением его семье статуса многодетной в установленном законом порядке в течение одного года с момента призыва на военную службу, — указано в проекте закона.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, весенний призыв в армию пройдет с 1 апреля по 15 июля 2024 года. Верховный главнокомандующий постановил призвать в рамках набора 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. При этом исключение сделано для тех, кому исполнилось 27 лет до конца 2023 года.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВС России не станут концентрировать силы и наносить удар по линии обороны ВСУ на отдельном направлении. Он отметил, что подобная тактика чревата ослаблением флангов и окружением. Минобороны РФ информацию не комментировало.