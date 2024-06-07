«Есть куда расти»: в Госдуме раскрыли планы России по освоению новых рынков Депутат Аксаков: Россия может начать продвигать информационные технологии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У России имеется потенциал для освоения новых рынков, но также есть и куда расти, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что в стране нужно продвигать информационные технологии. По его словам, Россия в данной сфере является лидером.

Потенциал есть, но и есть куда расти еще. Тем более, опыт показал и жизнь показала, что мы умеем это делать лучше, чем наш конкурент. Есть куда двигаться, главное — не останавливаться. Плюс, мы можем продвигать новые информационные технологии, поскольку мы являемся лидерами в освоении информационных технологий, — пояснил депутат.

По словам Аксакова, в России уже научились делать самый широкий ассортимент товаров, причем качественно и дешево в сравнении с другими странами. Парламентарий добавил, что на высокий уровень вышло сельское хозяйство.

Сельское хозяйство у нас вышло на довольно высокий уровень. Тем не менее, потенциал есть, освоение новых земель, которые еще не обрабатывались, повышение технологичности были достигнуты, — уточнил Аксаков.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что на сегодняшний день темпы роста российской экономики опережают среднемировые. Глава государства отметил, что Россия успешно выполнила поставленную цель войти в четверку крупнейших экономик мира, обогнав Японию и Германию.