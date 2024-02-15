«Еще одна провокация»: депутат о конфискации российских авто в Латвии Журова: Латвия может спекулировать на передаче российских авто на Украину

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Латвия может спекулировать на передаче конфискованных автомобилей с российскими номерами на Украину, рассказала NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она опасается, что впоследствии в отношении граждан России могут выдвинуть обвинения в поддержке ВСУ.

Страшно, что потом собственников этих машин могут обвинить в поддержке Вооруженных сил Украины. В Латвии вполне могут сделать такую «вредность». Например, они составят списки этих людей, и впоследствии еще и нам придется разбираться с этим. Потом этой темой можно спекулировать очень долго, а это еще одна провокация, — рассказала Журова.

Парламентарий отметила, что другие западные страны тоже могут принять подобные поправки, чтобы навредить России. Она призвала всех российских граждан, находящихся за границей, быть очень бдительными.

Запад, в частности Латвия, ищут разные пути, каким образом навредить нам. Сейчас на законодательном уровне разрешили конфисковывать машины с российскими номерами. Ясно, что эта инициатива может быть принята и в других странах. Россияне и так страдают от множества мошеннических схем, после которых их подозревают в помощи Украине, — добавила Журова.

Сегодня, 15 февраля, в Латвии вступил в силу принятый закон о конфискации автомобилей с российскими номерами. Процедура затронет транспортные средства, которые не прошли процедуру перерегистрации до истечения установленного срока.