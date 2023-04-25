Депутат ГД: Россия приблизилась к производству своего лекарства от СМА Депутат Леонов: российский аналог «Золгенсма» от СМА будет в десятки раз дешевле

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Российская медицина постепенно приближаемся к тому, чтобы получить свой препарат от спинальной мышечной атрофии, который будет значительно доступнее в ценовом значении, сравнительно с его импортными аналогами, например, препаратом «Золгенсма», стоимость одной дозы которого оценивается в $2 млн, заявил в разговоре с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он пояснил, что у России достаточно ресурсов для выпуска препарата на внутренний рынок, однако, когда речь пойдет о его экспорте, то понадобится больше мощностей.

Мы постепенно приближаемся к тому, чтобы получать свой препарат [от СМА], который будет в десятки раз дешевле импортных препаратов. Будем производить его, и наши пациенты будут выздоравливать, независимо от санкций, наличия необходимых средств. Для нашей науки и медицины это большой прорыв, — сказал он.

Он подчеркнул, что если несколько пациентов уже получили дозу этого препарата, значит уже идет фаза клинических испытаний. По информации Леонова, доклинические испытания оказались успешными.

Депутат подчеркнул, что опыт вакцины от COVID-19 показал, что Россия сможет достаточно быстро создать и получить патент на производство СМА. По мнению Леонова между клиническими испытаниями и серийным производством препарата все же должно пройти не менее года.

На данный момент а России зарегистрировано три препарата для лечения спинальной мышечной атрофии — «Нусинерсен» («Спинраза»), «Рисдиплам» и «Золгенсма». Без этих лекарств у больного постепенно утрачиваются моторные функции, может пропасть возможность двигаться, а также дышать.

25 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что несколько детей в рамках клинических исследований получили отечественный препарат от СМА.