«Единая Россия» запретила депутатам материться и постить «роскошь» в Сети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Единая Россия» разработала кодекс публичного позиционирования для депутатов Госдумы от партии, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ. По информации СМИ, кодекс состоит из 11 пунктов и касается публикаций в соцсетях, комментариев и взаимодействия со СМИ.

Категорически не писать в социальных сетях в неадекватном физическом и психическом состоянии. Выполнять элементарные требования культуры речи, не использовать обсценную лексику и жаргонизмы, которые могут быть истолкованы двояко либо дать оппонентам повод для троллинга, — сообщается в перечне рекомендаций и запретов.

Согласно информации РБК, депутатов также призвали соотносить свое мнение с позицией партии, не комментировать международную повестку и специальные профильные вопросы. Кроме того, членам партии рекомендовали контролировать эмоции в ходе дискуссий в социальных сетях.

Не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать о вас представление как о «привилегированном классе» в глазах общественности, — говорится в документе.

РБК сообщает, что в случае негативной реакции на слова или действия депутата, стоит принести личные извинения.

Ранее замсекретаря отделения «Единой России» в Новосибирской области Валерий Ильенко подарил 14 приемным семьям с детьми из Донбасса 150 кг моющего средства и мыла. По словам депутата, такие семьи заслуживают повышенного внимания и заботы со стороны государства.