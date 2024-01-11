Джабаров предупредил США о печальных последствиях изъятия активов России Сенатор Джабаров: РФ предпримет аналогичные меры при конфискации своих активов

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Владимир Джабаров

Если Белый дом примет законопроект о конфискации замороженных активов России на сумму около $300 млрд, то вскроет ящик Пандоры, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, в таком случае остальные страны, в частности, Саудовская Аравия, ОАЭ, Китай, Индия, поймут, что держать активы в Америке смертельно опасно. Они глубоко задумаются, стоит ли доверять американским банкам, если они так распоряжаются чужой собственностью. Джабаров подчеркнул, что в случае конфискации российских активов Москва предпримет аналогичные действия.

Во-вторых, это будет спусковым крючком для ответных мер со стороны РФ. Большое количество активов западных стран, в том числе американских, есть в России. $300 млрд о которых они говорят, это очень большие деньги, но Россия может это пережить, а вот убыток для Запада от разрыва всех отношений с РФ будет громадным и будет сказываться не одно десятилетие, — сказал Джабаров.

Сенатор назвал подобный законопроект ошибкой Вашингтона. Джабаров полагает, что либо президент США Джо Байден наложит вето, либо сам конгресс приостановит его рассмотрение и откажется утвердить.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США готова поддержать законопроект о конфискации замороженных активов России на сумму около $300 млрд. Соответствующий документ Совет национальной безопасности США в ноябре направил в комитет по международным отношениям сената.