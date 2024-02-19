Директора «Ленфильма» объявили в федеральный розыск МВД России объявило в розыск директора «Ленфильма»

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Федор Щербаков

Директор «Ленфильма» Федор Щербаков объявлен в федеральный розыск, пишет ТАСС со ссылкой на информацию базы данных МВД. Руководитель киностудии разыскивается по уголовной статье.

Щербаков Федор Николаевич. Разыскивается по статье УК РФ, — указано в базе.

Какую именно статью вменяют руководителю «Ленфильма», не уточняется.

Щербаков возглавил «Ленфильм» в сентябре 2020 года. Он сменил на посту Инессу Юрченко, которая проработала врио генерального директора киностудии несколько месяцев, до нее в течение восьми лет «Ленфильмом» руководил Эдуард Пичугин.

Щербаков окончил журфак МГУ имени Ломоносова. Начинал карьеру на Первом канале, работал в агентстве «Интерфакс», после чего перешел на государственную службу. Щербаков также является основателем и владельцем федерального медиахолдинга 1MI.

В июле 2022 года в «Ленфильме» заявили об отсутствии оборудования для киносъемок отечественного производства, чтобы заместить иностранную технику. В отчете за 2021 год «Ленфильм» признал, что студии не удалось выполнить поручение президента РФ Владимира Путина по поэтапному замещению в кинопроизводстве. Щербаков в свою очередь заверял, что у студии есть достаточный запас импортного оборудования.