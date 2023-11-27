В Минфине и Минтрансе произошли кадровые перестановки Директор департамента Минфина Чебесков назначен замминистра финансов

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Иван Чебесков

Иван Чебесков, который с 2020 года занимал должность директора департамента финансовой политики Министерства финансов РФ, назначен заместителем главы ведомства, распоряжение опубликовано на сайте Минфина. Также Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Игоря Чалика, курировавший вопросы авиации, от должности замминистра транспорта.

Иван Чебесков, занимавший с 2020 года должность директора Департамента финансовой политики Минфина России, назначен заместителем Министра финансов Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на новой должности Чебесков займется курированием вопросов международных финансовых отношений и некоторых вопросов финансовой политики. Предыдущий замглавы ведомства Тимур Максимов по собственному желанию покинул свой пост. Он контролировал вопросы госдолга и государственных финансовых активов, а также департамент международных финансовых отношений.

Игоря Чалика освободили от должности замминистра транспорта в связи с истечением срока действия служебного контракта. Ранее в Минтрансе заявили, что Чалик перейдет «на другую позицию в системе транспортного комплекса России». Ему будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций ведомства.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин назначил на пост нового замглавы Минцифры Дмитрия Угнивенко. До этого чиновник занимал должность директора департамента реализации инфраструктурных проектов ведомства.