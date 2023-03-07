Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что отъем замороженных на Западе российских средств противоречит нормам международного права. Рано или поздно деньги придется возвращать, отметил он в беседе с РИА Новости.
Сколько бы ни совещались Евросоюз, «Группа семи», какую бы форму для отъема российских активов ни пытались они изобрести, любая «воровская схема» по определению противоречит общепринятым правовым нормам, — считает дипломат.
По его мнению, юридическая служба Совета ЕС, по сути, признала, что рано или поздно российские государственные активы придется возвращать. Не исключено, что с процентами. А если активы еще и «потеряются», потери Москве вернут из кармана налогоплательщиков Европы, хотя они могут и не догадаться об этом, допустил и. о. постпреда.
Ранее сообщалось, что в США пока не смогли придумать, как конфисковать активы ЦБ России. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о серьезных правовых препятствиях для конфискации $300 млрд российских активов, замороженных в результате западных санкций.