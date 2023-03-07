Дипломат предрек судьбу замороженных активов России Дипломат Логвинов: ЕС все равно придется вернуть замороженные активы России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что отъем замороженных на Западе российских средств противоречит нормам международного права. Рано или поздно деньги придется возвращать, отметил он в беседе с РИА Новости.

Сколько бы ни совещались Евросоюз, «Группа семи», какую бы форму для отъема российских активов ни пытались они изобрести, любая «воровская схема» по определению противоречит общепринятым правовым нормам, — считает дипломат.

По его мнению, юридическая служба Совета ЕС, по сути, признала, что рано или поздно российские государственные активы придется возвращать. Не исключено, что с процентами. А если активы еще и «потеряются», потери Москве вернут из кармана налогоплательщиков Европы, хотя они могут и не догадаться об этом, допустил и. о. постпреда.

Ранее сообщалось, что в США пока не смогли придумать, как конфисковать активы ЦБ России. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о серьезных правовых препятствиях для конфискации $300 млрд российских активов, замороженных в результате западных санкций.