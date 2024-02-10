«Дешевые понты»: Милонов прошелся по тюремным фото «Би-2» Милонов назвал «дешевыми понтами» фото «Би-2» из таиландской тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал «дешевыми понтами» фото «Би-2» из таиландской тюрьмы. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что музыканты намеренно выставляют себя обиженными и «создают такой ореол, чтобы их пожалели».

Это обычная ложь, дешевые понты, как говорят по-русски. Они придумали какую-то историю. Понятно, что они испугались, а у страха глаза велики. Но, конечно, а кому бы они были нужны, находись они в комфортных условиях? Кто бы их жалел? Они создали такое ореол, чтобы их пожалели, они представили себя обиженными. И, соответственно, имидж обиженных помогает им получать поддержку от неких богатых и влиятельных людей, — сказал депутат.

По словам собеседника, музыканты никому не интересны. Милонов отметил, что для них было удачей провести несколько часов в тюрьме, поскольку благодаря этому о них вспомнили.

Мы говорим о ком? О людях, которые никому не интересны. А для них это удача — посидеть несколько часов, все, все должны были вписываться за них. Они исполнили номер. Судьба Левы (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) никого не интересует в России, а тут вспомнили. Он как был нехорошим человеком, таким и остался, ничего не изменилось. Как не был мужиком в прямом и переносном смыслах, так и не будет. Одно слово — «Би-2», — заключил парламентарий.

Ранее в Сети появились кадры с участниками группы «Би-2» из миграционной тюрьмы в Таиланде. На фото видны члены коллектива за решеткой. Они позируют стоя, лежа и сидя. У мужчин в камере были матрасы, телефоны и возможность их заряжать.