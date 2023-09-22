Депутат высмеял слова фон дер Ляйен про Россию и Хиросиму Депутат Журавлев заявил, что на Западе готовы обвинять Россию в чем угодно

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

На Западе готовы обвинять Россию даже в том, к чему она не имеет никакого отношения, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Таким образом он прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия имеет отношения к бомбардировке Хиросимы.

Это больше всего похоже на цитату из фильма «Кавказская пленница»: «А часовню, простите, тоже я развалил? Нет, это было до вас, в XIV веке». На Западе готовы обвинять Россию даже в том, к чему она не имеет никакого отношения. Какая-то совершенно новая виртуальная реальность, в которой предпочитают теперь жить западные политики, ни на миг не возвращаясь к действительности, — заявил Журавлев.

Он добавил, что к событиям в Хиросиме Россию стараются пристегнуть представители Германии и Японии, проигравших стран, где вообще-то прекрасно знают, что бомбили город американцы.

В нынешних условиях, когда США у руля, лучше засунуть головы в песок и делать вид, что увидели что-то новое тем, что осталось над поверхностью. Уверен, что история расставит все по местам, — резюмировал депутат.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, возложив вину за трагедию в Хиросиме на РФ. По мнению дипломата, именно так можно расценивать слова главы ЕК о том, что «Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие» и о том, что «это отвратительно, это опасно и под сенью Хиросимы — непростительно».