Депутат раскрыл, в чем заслуга папы Франциска перед Россией и РПЦ Депутат Иванов: папа Франциск добился сближения между РПЦ и католичеством

Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск добился сближения между РПЦ и католической церковью, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, понтифик никогда не скрывал своего желания посетить РФ и укрепить связи католиков и православных.

Известие о кончине понтифика отозвалось болью в сердцах многих верующих и общественных деятелей. Это большая утрата. Действительно, при папе Франциске произошло значительное сближение между Русской православной церковью и католическим миром. Понтифик никогда не скрывал своего желания посетить Россию и внести вклад в укрепление связей между католической и православной церквями, — сказал Иванов.

Он добавил, что Франциск запомнился своей скромностью и близостью к народу. По словам Иванова, понтифик отказался от роскоши и следовал девизу «Бедная церковь для бедных людей». Депутат отметил, что встречи папы римского с мировыми лидерами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году, проходили в атмосфере доброжелательности и открытости.

Европа сейчас слишком украинизирована, а православие на Украине пытаются католицизировать. Поэтому страшно представить, кто заменит папу римского. Будем надеяться, что этот человек выберет курс добра, справедливости и правды и призовет украинских националистов остановиться в гонениях на православных на Украине, — добавил Иванов.

Ранее стало известно, что папа римский Франциск умер 21 апреля в 08:35 по московскому времени. По словам кардинала Кевина Фаррелла, вся жизнь понтифика была посвящена служению Богу и церкви. Он добавил, что избрание нового папы римского пройдет в течение ближайших 15–20 дней.