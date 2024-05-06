Депутат объяснил, при каком условии иноагенты смогут избираться в России ГД: кандидаты-иноагенты на выборные должности в РФ обязаны изменить статус

Фото: ГД РФ

Андрей Луговой

Претенденты-иноагенты на выборные должности федерального и регионального уровня в России обязаны прекратить действие своего статуса до регистрации в кандидаты, сообщил журналистам депутат ГД Андрей Луговой. Он подчеркнул, что считает эту поправку важной, передает корреспондент NEWS.ru.

Если кандидат является иностранным агентом в соответствии с законом <...> до момента своей регистрации в качестве кандидата, он обязан освободиться или прекратить статус иностранного агента, — уточнил Луговой.

Депутат обратил внимание, что сейчас для кандидатов на выборные должности существует требование отказаться в момент регистрации от иностранных финансовых инструментов для того, чтобы не дать возможность обеспечивать иностранное влияние на законодательную власть страны.

До этого комитет Госдумы по госстроительству одобрил ограничения в отношении иностранных агентов, предполагающие введение запрета на участие в выборах всех уровней для таких лиц. В документе указывалось, что зарегистрированный на выборах кандидат не может быть включен Минюстом России в список иноагентов. Кроме этого, попавших в этот перечень лиц нельзя назначать уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений.