В Госдуме согласовали новые ограничения для иноагентов Комитет Госдумы согласовал поправки о запрете участия иноагентов в выборах

Фото: duma.gov.ru

Комитет Государственной думы по госстроительству одобрил новые ограничения в отношении иностранных агентов, предполагающие введение запрета на участие в выборах всех уровней для таких лиц. Соответствующий документ был размещен в электронной базе нижней палаты парламента. Депутаты предложили Госдуме рассмотреть поправки к законопроекту 6 мая.

При проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы публичной власти федеральной территории, органы местного самоуправления кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента, — говорится в тексте поправок.

В документе также указывается, что зарегистрированный на выборах кандидат не может быть включен Минюстом России в список иноагентов. Кроме этого, попавших в этот перечень лиц нельзя назначать уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что любая суверенная страна, в которой население имеет право самостоятельно определять свое будущее, обязана принять закон об иностранных агентах. Комментируя протесты в Грузии из-за внесенного в парламент законопроекта об иноагентах, он отметил, что выступающие против изменений в законодательстве действуют в интересах другого государства. Как отметил Володин, происходящее в Тбилиси говорит о том, что Вашингтон и Брюссель хотят свергнуть действующую там власть.