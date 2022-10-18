Депутат Бутина обвинила Запад в накачивании собственного народа ненавистью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Бутина

Москву пытаются сделать виновником всех бед на планете, в частности иностранных диверсий, которые были направлены непосредственно против России, считает член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, о чем она рассказала в беседе с NEWS.ru. Так она прокомментировала обвинения в адрес РФ во взрывах на «Северных потоках». По мнению депутата, любой информационный повод будет использоваться Западом против России, чтобы держать тему русофобии на плаву и накачивать ненавистью собственный народ.

Ничего удивительного в новых обвинениях в адрес России нет. Это делается, чтобы держать информационное поле и в дальнейшем накачивать русофобскую риторику в самих странах Запада. Мы прекрасно видим, что приходит зима, нехватка энергоресурсов, народ в западных странах возмущается, он не хочет находиться с Россией на ножах. Чтобы поддерживать антироссийские настроения и играть в одну скрипку с Америкой, необходимо накачивать народ ненавистью, потому что в противном случае он задаст вопрос, а народ и так его задаст, против кого и чего воюем, — заявила Бутина.

Ранее немецкие следователи установили, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», вероятно, являются саботажем, повреждения могли возникнуть только из-за применения взрывчатки. При этом они не смогли установить причастных к аварии на газопроводах, но исходят из того, что за взрывами стоит РФ.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с NEWS.ru назвал данные обвинения маразмом. Сенатор считает, что любой нормальный человек никогда не поверит в эту версию.