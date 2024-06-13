Дело американского журналиста Гершковича о шпионаже дошло до суда Прокуратура передала в суд дело журналиста Гершковича о шпионаже

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу журналиста газеты The Wall Street Journal, американца Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже, сообщили в надзорном ведомстве. Документы направлены в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Предварительное следствие проведено Следственным управлением ФСБ России. Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

Следствием установлено и документально подтверждено, что американец в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК „Уралвагонзавод“». Оно специализируется на выпуске и ремонте военной техники. Делал он это, как утверждается, по заданию ЦРУ с соблюдением «тщательных мер конспирации».

Ранее дело Гершковича прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, спецслужбы РФ и США находятся в контакте, администрация Штатов предпринимает энергичные шаги для его освобождения. Он отметил, что подобные вопросы требуют «тихого, спокойного, профессионального подхода и диалога между спецслужбами» без участия СМИ.