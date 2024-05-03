«Откуда берут эту дичь»: внук Зюганова ответил на слухи о госпитализации Внук Зюганова Леонид опроверг информацию о своей госпитализации в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Зюганов

Депутат Мосгордумы и внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид в разговоре с NEWS.ru опроверг информацию о своей госпитализации в Москве. Политик пояснил, что вчера действительно был в больнице, но лишь для того, чтобы пройти магнитно-резонансную томографию.

Делал вчера обычную МРТ. Все остальное — обычные инсинуации. Не знаю, откуда берут эту дичь про постоянные госпитализации. Нельзя уже просто в больницу приехать и МРТ сделать? — отметил Зюганов.

Он подчеркнул, что проходил плановый осмотр. По словам политика, 10 лет назад у него обнаружили грыжи и теперь раз в три года он проходит плановую МРТ.

Никакой госпитализации. Сделал — уехал, — сказал он.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Леонида Зюганова экстренно госпитализировали в Москве. По данным канала, у 35-летнего политика обнаружили серьезные проблемы с позвоночником.

Mash отмечал, что Зюганов начал жаловаться на боли в спине, которые усиливались с каждым днем. По информации канала, политика госпитализировали, врачи обнаружили у него патологию позвонков.

Леонид Зюганов является старшим внуком лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Он занимает должность депутата Мосгордумы VI созыва и председателя комиссии по науке и промышленности.