«Дедовский метод»: названо бесплатное средство от дачных сорняков Депутат Чаплин: бесплатным и эффективным средством от сорняков является кипяток

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Бесплатным и эффективным средством от сорняков является кипяток, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что горячей водой лучше заливать корневые зоны вредных растений. Собеседник отметил, что такой «дедовский метод» препятствуют росту нежелательной флоры.

Самое дешевое и эффективное средство для борьбы с сорняками — кипяток. Не требуя больших финансовых затрат, он способен полностью уничтожить нежелательные растения на дачном участке или в саду. Достаточно нагреть воду до кипения и залить ей посевы или околокорневые зоны нежелательных растений. Горячая вода растворяет клетки сорняков и препятствует их дальнейшему росту, — объяснил Чаплин.

По его словам, однажды обработанные кипятком участки остаются свободными от сорняков в течение долгого времени, что значительно облегчает жизнь садовода. Как отметил парламентарий, кипяток безопасен для домашних животных и птиц, что является огромным плюсом при его использовании на приусадебных участках.

Это средство не нанесет ущерба ни плодовым деревьям, ни овощным культурам, а лишь справится с тем нежелательным растительным ростом, который вызывает проблемы и затрудняет уход за садом. И не нужно прибегать к химическим препаратам, когда имеется доступное и натуральное решение, способное эффективно справиться с проблемой сорняков, — подытожил Чаплин.

Садовод Андрей Туманов ранее рассказал, что борщевик полностью истребить не так трудно, как думают некоторые главы администраций. По его словам, ряд управляющих тратят большие деньги на вырубку растения, однако сорняк остается на месте.