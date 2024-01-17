«Цифры ужасающие»: в МИД РФ рассказали о россиянах в украинских тюрьмах Захарова: число россиян в украинских тюрьмах ужасающее

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Число россиян и российских соотечественников, содержащихся в украинских тюрьмах, ужасающее, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 17 января. По ее словам, Москва получает огромное количество обращений по этому поводу. Все они рассматриваются по линии аппарата уполномоченного по правам человека в России.

У нас большое количество обращений по поводу наших граждан или наших соотечественников, которые стали жертвами киевского режима. <...> Цифры страшные, цифры ужасающие. Они, к сожалению, опять же, только растут, — заявила дипломат.

По ее словам, Россия ежедневно на всех профильных площадках призывает международное сообщество сделать «хоть что-то» для облегчения страдания людей, на которых киевские власти «навешали ярлык «каких-то политически неблагонадежных или взаимодействующих с агрессором». Российский дипломат отметила, что у этих людей нет доступа к адвокатам, им не могут помочь и международные правозащитные институты.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету принять меры по повышению эффективности расследования дел о преступлениях, связанных с пытками заключенных в местах лишения свободы. Соответствующий доклад глава государства будет ждать до 1 июля 2024 года.

Следком должен будет проанализировать ситуацию с пытками в колониях, а также разработать меры по их эффективному расследованию. Речь идет в том числе о передаче таких дел в главные следственные управления и следственные управления по субъектам РФ или центральный аппарат.