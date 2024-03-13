«Чушь полная»: сенатор ответил Клинтон, включившей Трампа в команду Путина Сенатор Джабаров назвал чушью слова Клинтон, включившей Трампа в команду Путина

Фото: Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хиллари Клинтон

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон сказала чушь, утверждая, что голосующие за экс-президента США Дональда Трампа равны тем, кто выбирает российского лидера Владимира Путина, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В комментарии NEWS.ru политик отметил, что Клинтон так и не смогла смириться с собственным поражением на выборах в 2016 году.

У госпожи Клинтон засело в памяти ее поражение на президентских выборах в 2016 году. Не смогла она этот факт пережить, так как была уверена в своей победе. И поэтому, когда она имя Трампа произносит, ее всю корежит. Конечно, это чушь полная называть избирателей Трампа голосующими за Путина. Мы абсолютно точно знаем, что резкого улучшения отношений между США и Россией не произойдет, кто бы ни стал там новым президентом, — уточнил собеседник.

Джабаров напомнил, что большинство санкций против России было введено при администрации Трампа. Поэтому, отметил сенатор, назвать республиканца пророссийским политиком точно нельзя. Собеседник также обратил внимание на недавнее интервью Владимира Путина, в котором он высказал безразличие к американским выборам.

[Выборы] нас не интересуют, и мы не собираемся в них вмешиваться. Но у американских политиков, включая Клинтон, все равно во всем виноваты Путин и Россия. Это говорит лишь об их бессилии против нашего государства, — резюмировал Джабаров.

Ранее Клинтон заявила, что американцы, которые поддержат экс-главу Белого дома Дональда Трампа на предстоящих выборах президента, также голосуют за "команду Путина". Таким образом она прокомментировала заявление венгерского премьера Виктора Орбана о том, что Трамп пообещал не финансировать Украину.