Клинтон приравняла выбор Трампа к голосованию за команду Путина

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Билл Клинтон

Американцы, которые поддержат экс-главу Белого дома Дональда Трампа на предстоящих выборах президента, также голосуют за «команду Путина», написала бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон в соцсети Twitter (X). Таким образом она прокомментировала заявление венгерского премьера Виктора Орбана о том, что Трамп пообещал не финансировать Украину.

С каждым днем это становится все яснее: голосование за Трампа — это голосование за команду Путина, — написала Клинтон.

После встречи 8 марта с Дональдом Трампом Орбан сообщил, что американский политик в случае переизбрания не собирается спонсировать Киев. По его словам, он не захочет «финансировать безопасность» жителей Европы. Он считает, что в случае прекращения финансирования Вашингтоном в Европе не смогут поддерживать Вооруженные силы Украины, после чего конфликт закончится.

Ранее политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что США и Евросоюз должны достигнуть соглашения с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Он отметил, что подобный договор также станет гарантией безопасности в отношениях между Москвой и странами Запада на десятилетия вперед.