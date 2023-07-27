«Чтобы не грохнули»: в ГД объяснили согласование поездок в зону СВО с Шойгу Милонов объяснил запрет поездок депутатам в зону СВО мерами предосторожности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Запрет на поездки депутатов Госдумы в зону спецоперации на Украине без согласования с главой Минобороны Сергеем Шойгу может быть продиктован мерами предосторожности, сказал в беседе с NEWS.ru депутат Виталий Милонов, комментируя появившиеся в СМИ сообщения. При этом он отметил, что лично о таком нововведении не слушал.

Могу просто предположить, что это связано с мерами предосторожности, чтобы не грохнули, потому что не дай Бог приедет кто-то из депутатов на своем «Майбахе», станет целью. Мало того, что его самого грохнут, так других вокруг него, — сказал парламентарий.

Милонов добавил, что он ездит в зону СВО как военнослужащий, соответствующий приказ подписан министром обороны. По его словам, глава ведомства поддерживает всех бойцов и вдохновляет их на участие в боевых действиях. Депутат также заявил, что со стороны военных никаких ограничений на посещение зоны СВО никогда не было.

Ранее стало известно, что депутатам Госдумы ограничили поездки в зону спецоперации. Они могут отправиться туда только с разрешения Шойгу или начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Речь идет о посещении воинских частей. При этом депутаты могут совершать поездки в новые регионы, встречаться с военными на нейтральной территории и передавать им помощь.