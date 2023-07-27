Депутатам Госдумы запретили поездки в зону СВО РБК: депутатам Госдумы запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутатам Госдумы запретили поездки в зону спецоперации на Украине без разрешения главы Минобороны Сергея Шойгу или начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, сообщает РБК со ссылкой на источники в нижней палате парламента. По словам одного из собеседников издания, запрет распространяется на посещение парламентариями воинских частей и встречи с военнослужащими на их территории.

При этом депутаты могут совершать поездки в новые регионы, встречаться с военными на нейтральной территории и передавать им помощь.

Собеседник издания добавил, что запрет введен после письма Шойгу на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он предположил, что послание связано с недовольством военных «пиар-акциями» в прифронтовой зоне с фотографированием у боевой техники. При этом глава Минобороны в своем письме никаких конкретных фамилий не называл.

Издание направило запросы в пресс-службу Госдумы и Минобороны, но ответы пока не получило.

Ранее сообщалось, что вице-спикер гордумы Краснодара Геннадий Уфимцев решил уйти добровольцем в зону проведения специальной военной операции. По cловам дeпутата, причиной тому послужили атаки беспилотников на Краснодар и заход диверсантов на территорию Белгородcкой облаcти.