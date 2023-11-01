Central European University внесли в список нежелательных организаций в РФ

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Минюст России включил неправительственную организацию Central European University («Центрально-Европейский университет») из Австрии в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. До этого соответствующее решение приняла Генеральная прокуратура России.

«Центрально-Европейский университет», включенный в перечень нежелательных организаций 1 ноября, финансируется структурами, подконтрольными американскому миллиардеру Джорджу Соросу. Также в список попал немецкий «Центр восточноевропейских и международных исследований» (Zentrum fur Osteuropa — und internationale Studien (ZOiS) gGmbH), получающий средства из бюджета ФРГ.

Генпрокуратура РФ ранее приняла решение о признании деятельности этих организаций нежелательной на территории страны. В частности, в ведомстве назвали представителей немецкого центра псевдоэкспертами, продвигающими идеи ненависти к России. В генпрокуратуре заявили, что под прикрытием гуманитарных и научных проектов организация занимается сбором информации о деятельности органов власти и внутриполитических процессах, на основе чего готовит аналитические доклады, искажающие реальное положение дел в РФ.