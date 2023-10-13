В России признали нежелательной еще одну организацию Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкой НПО ZOiS

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Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность немецкой неправительственной организации Zentrum fur Osteuropa — und internationale Studien (ZOiS), следует из сообщения на сайте ведомства. Надзорный орган назвал представителей структуры псевдоэкспертами, продвигающими идеи ненависти к России.

Под прикрытием так называемых гуманитарных и научных проектов Центр собирает информацию о деятельности органов власти и о внутриполитических процессах, на основе чего готовит аналитические доклады, искажающие реальное положение дел в нашей стране, носящие ярко выраженный антироссийский характер, — говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что ZOiS готовит доклады по западным «методичкам», используя не соответствующие действительности данные и домыслы иностранных «псевдоэкспертов». Кроме того, организация заставляет отечественных специалистов продвигать идеи ненависти к России и ее руководству, уверены в Генпрокуратуре.

Целями ZOiS надзорный орган назвал инициирование антироссийских настроений, дискредитацию России, дестабилизацию обстановки внутри страны, а также антироссийскую пропаганду.

В августе Генпрокуратура РФ приняла решение признать польскую организацию «За свободную Россию» (Za Wolna Rosje) нежелательной на территории страны. Отмечается, что участники этой организации агитируют граждан вступать в ряды добровольческих батальонов Вооруженных сил Украины.