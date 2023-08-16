Генпрокуратура признала организацию «За свободную Россию» нежелательной

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Генпрокуратура РФ приняла решение признать польскую организацию «За свободную Россию» («Za Wolna Rosje») нежелательной на территории страны, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что участники этой организации агитируют граждан вступать в ряды добровольческих батальонов Вооруженных сил Украины.

По результатам проверки Генпрокуратура России приняла решение о признании нежелательной деятельности Stowarzyszenie «Za Wolna Rosje» (Ассоциация «За свободную Россию»), Польша, — говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры России, идейными вдохновителями данной организации являются сбежавшие в Польшу Анастасия Сергеева и Мария Хармаст. Они причисляют себя к «репрессированному гражданскому обществу». Участники организации проводят различные политические акции, рассчитанные как на привлечение внимание западной аудитории, так и на привлечение денежных средств в ассоциацию.

Кроме того, организация реализует проекты по идеологической обработке региональных журналистов для участия в пропагандистских кампаниях, — уточнили в ведомстве.

Генпрокуратура России ранее признала нежелательной деятельно иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team. В ведомстве подчеркнули, что она занимается сбором и опубликованием личных данных российских военнослужащих с целью их дискредитации.