«Враги будут идти до конца»: Медведев о попытках нанести урон РФ в Арктике Медведев заявил о намерении оппонентов нанести ущерб российскому ТЭК и «расшатать» позиции РФ в Арктике

Фото: ПАО «Газпром нефть»

Оппоненты продолжат прилагать усилия, чтобы нанести максимальный урон российскому топливно-энергетическому комплексу и расшатать позиции РФ в Арктике, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, все понимают, что стремясь уничтожить отечественную экономику, «враги будут идти до конца». При этом он напомнил, что Арктическая зона государства обладает огромными запасами энергоносителей — около 25% запасов нефти и газового конденсата и более 70% запасов природного газа.

Разумеется, наши оппоненты продолжат делать все, чтобы нанести максимальный ущерб отечественному топливно-энергетическому комплексу, расшатать позиции России в Арктике, — написал Медведев.

Он отметил, что накануне семь государств решили возобновить работу Арктического совета, но без участия России. По его словам, они забыли, что РФ контролирует самую протяженную арктическую зону, где проживает более половины коренного населения и осуществляется большая часть экономической деятельности.

Зампред Совбеза подчеркнул, что Россия будет последовательно расширять сотрудничество с дружественными странами в Азии, Африке и Латинской Америке.

Накануне Медведев объяснил резкий тон своих постов по отношeнию к врагам РФ. По его словам, этот настрой вызван ненавистью к странам, которые хотят смерти России. С зaмпредом Совбеза оказался солидарен глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, конкретизировавший объекты нeнависти. Он отметил, что презирает национал-предателей и «пугливых патриотов».