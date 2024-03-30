«Будете хрипеть»: Вассерман раскрыл, почему в Киеве возненавидели Бродского Вассерман: Бродского возненавидели в Киеве за предсказание будущего Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Поэта и Нобелевского лауреата Иосифа Бродского причислили к «символам российской имперской политики» на Украине за стихотворение, в котором он предсказал будущее страны, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Украинский институт национальной памяти ранее отнес Бродского к «имперцам» наряду с писателями Михаилом Булгаковым и Александром Солженицыным.

Естественно, в Киеве возненавидели Бродского. В своем стихотворении «На независимость Украины» он многое четко предсказал. Например, в бою эти деятели говорят исключительно по-русски: «Будете вы хрипеть, царапая край матраса, строчки из Александра, а не брехню Тараса», — напомнил Вассерман.

Парламентарий отметил, что украинскому поэту Тарасу Шевченко идею о розни с русскими внушил «вполне русский» историк Николай Костомаров, имевший польские корни. Однако позже ученый пересмотрел свои взгляды и избавился от этих «фантазий», подчеркнул Вассерман.

По мнению украинских экспертов, Бродский, Булгаков и Солженицын «отказывались от гуманизма, как только доходили до украинского вопроса». В организации также отнесли к адептам русского мира композитора Михаила Глинку, прославление которого, по оценке института, нивелирует «различия между идентичностями» двух народов. В Киеве отметили, что Глинка написал «Патриотическую песню», музыка которой была гимном России в 1990-х.

В феврале в Одессе вандалы осквернили памятник маршалу и уроженцу города Родиону Малиновскому, в годы ВОВ руководившему операцией по освобождению Одессы от немецко-фашистских захватчиков. СМИ писали, что к осквернению бюста военачальника причастен местный националист, угрожавший не оставлять памятник в покое, «пока его не снесут».