В Одессе в третий раз осквернили памятник легендарному маршалу В Одессе осквернили памятник советскому маршалу Малиновскому

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Одессе вандалы осквернили бюст маршала Советского Союза Родиона Малиновского, сообщило украинское издание «Новости. Live». На снимках с места видно, что на памятнике военачальнику нанесены нецензурные слова красной и черной краской. За последние месяцы это уже третий подобный случай с этим монументом.

По данным издания, к осквернению памятника причастен украинский националист Ярослав Войцеховский, проживающий в Одессе. Он обещал не оставлять памятник в покое, «пока его не снесут».

Дважды Герой СССР, уроженец Одессы Родин Малиновский в годы Великой Отечественной войны руководил операцией по освобождению Одессы от немецко-фашистских захватчиков. Бюст советского маршала установлен в центре города.

В прошлый раз памятник изрисовали 21 февраля. Тогда в украинских СМИ писали, что причастные к акции вандализма призывали найти «трос и десяток людей», чтобы убрать монумент.

В октябре 2022 года в Киеве переименовали улицу, носившую имя Малиновского. Ее переименовали в честь бойцов националистического полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Местные активисты назвали это «увековечиванием подвига „азовцев“».