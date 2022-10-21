Британцы пришли в восторг от навыков стрельбы Путина Читатели Daily Mail пришли в восторг от навыков стрельбы Путина

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Читатели британской газеты Daily Mail пришли в восторг от навыков стрельбы президента РФ Владимира Путина. В комментариях к новости о посещении российским лидером полигона в Рязанской области и его точных выстрелах по мишеням из Снайперской винтовки Драгунова (СВГ) они назвали политика «достойным примером для подражания для всякого мужчины».

В свои 70 Путин — достойный пример для подражания для всякого мужчины, — написал Tony Crisp.

Сначала я поддерживал Украину, но с каждым днем ​​все больше восхищаюсь Путиным. Он настоящий мужчина, — признался KhaIedUAE.

Некоторые британцы также указали на существенную разницу между президентом США Джо Байденом и Путиным. Некоторые напомнили, что иногда американский лидер без посторонней помощи теряется.

Разница между Путиным и Байденом как огонь и вода. Путин однозначно у руля. Байден — марионетка, — считает GREWIE.

Кроме того, некоторые пользователи напомнили, что Путин остается на своем посту в то время, как европейские лидеры просто уходят в отставку, когда дела идут плохо.

Были и те комментаторы, которые призвали прекратить нападки на российского лидера. По их мнению, Великобритании следует «работать» с Путиным.

Мы должны прекратить нападки на Путина и работать с этим парнем. Мы незаконно вторглись во многие страны и украли их ресурсы. Мы продолжаем поставлять оружие таким деспотическим режимам, как саудовские. Немного лицемерно и богато с нашей стороны критиковать Россию. Просыпайтесь, британцы, и смотрите в зеркало, — призвал wisdom7.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нормальной практикой стрельбу президента России Владимира Путина из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области. По его словам, это не связано с военной спецоперацией на Украине, поскольку глава страны брал оружие в руки «далеко не два раза».