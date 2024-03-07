«Боятся правды»: сенатор осудил МИД Германии за призыв не посещать Россию Сенатор Цеков: ФРГ призывает граждан не посещать РФ из-за страха перед правдой

Фото: Совет Федерации

Сергей Цеков

Министерство иностранных дел Германии настоятельно рекомендует гражданам не посещать Россию из-за страха перед правдой, заявил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru. По его словам, власти боятся, что немцы увидят РФ своими глазами и поймут, что все «страшилки» о стране — это чистейшей воды ложь. Еще одним неприятным фактом для Берлина является то, что территории России обстреливаются германским оружием, добавил сенатор.

Можно понять эти рекомендации МИД Германии, потому что они понимают, что наши территории обстреливаются их оружием, гибнут гражданские люди. По большому счету это все страшилки для граждан Германии. <...> Боятся правды, что немцы все увидят своими глазами и поймут, что все, что рассказывают политики о России, — это чистейшей воды ложь, — заявил Цеков.

Политик выразил мнение, что проживать в Германии в текущих условиях гораздо опаснее, чем в РФ. Россию он назвал одной из самых безопасных стран мира, добавив, что преступность тут на порядок ниже, чем в ФРГ.

Ранее МИД Германии ужесточил рекомендации для жителей страны и людей с двойным гражданством по поездкам в Россию. В заявлении министерство настоятельно рекомендует своим гражданам воздержаться от посещения России. Власти ФРГ впервые использовали слово «настоятельно» в вопросе поездок в РФ.