Борисов: есть указание утвердить федеральный проект по созданию РОС

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Юрий Борисов

По итогам совещания по развитию космической отрасли с президентом РФ Владимиром Путиным дано указание утвердить федеральный проект по созданию Российской орбитальной станции (РОС), заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, передает ТАСС. Продолжение российской пилотируемой программы является «насущной проблемой», отметил он.

Подтверждено, по сути дела, дано указание утвердить федеральный проект по пилотируемой программе, а, по сути дела, — по созданию Российской орбитальной станции. Выделено финансирование. Определены основные показатели по этому проекту, — рассказал Борисов.

По его словам, срок службы МКС закончится к 2030 году, поэтому работы по созданию РОС необходимо начать не позднее 2024 года. Проект глава Роскосмоса назвал «тяжелым, ресурсоемким и недешевым».

Борисов считает, что перенос начала создания РОС на более поздний срок чреват потерей компетенции в пилотируемой космонавтике. Он добавил, что госкорпорация начнет постепенный переход к переводу услуг на платную основу. На этот счет решение принято, заключил гендиректор Роскосмоса.

Ранее Юрий Борисов в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с молодыми учеными и специалистами космической отрасли сообщил, что запуск аппарата «Луна-26» может быть сдвинут с 2027 на 2026 год. В свою очередь, глава государства пообещал продолжать поддержку лунной программы в стране. Путин отметил, что данную программу в России закрывать пока не планируют, несмотря на сложность реализации и ЧП с предыдущим аппаратом «Луна-25».