Глава Роскосмоса допустил изменение сроков запуска аппарата «Луна-26» Глава Роскосмоса: аппарат «Луна-26» может быть запущен в 2026 году

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Запуск аппарата «Луна-26» может быть сдвинут с 2027 на 2026 год, сообщил в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с молодыми учеными и специалистами космической отрасли генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов. В свою очередь глава государства пообещал продолжать поддержку лунной программы в стране.

Во время мероприятия Путин уточнил у Борисова, на какой год запланирован запуск следующего аппарата. Глава Роскосмоса ответил, что на 2027-й.

Постараемся, может быть, даже сдвинуть влево, есть планы такие, на 26-й год, но пока на 27-й. Он обеспечен финансированием, продолжать будем, — подчеркнул Борисов.

Путин в свою очередь отметил, что лунную программу в России закрывать пока не планируют, несмотря на сложность реализации и ЧП с предыдущим аппаратом «Луна-25». По словам главы государства, негативный опыт используют в будущих запусках, чтобы не допускать аналогичных ошибок.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. При подготовке к посадке связь с аппаратом оборвалась, в дальнейшем выяснилось, что он разбился о поверхность спутника Земли.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что крушение автоматической станции могло произойти из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления, связанного с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л. В госкорпорации уточнили, что распределение команд в массивах данных имеет случайный характер, из-за чего в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров.