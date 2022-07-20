Большая чистка: коммунисты убирают противников из избирательных списков КПРФ обвиняет мэрию Москвы в попытке внедрить в партию ставленников, а мэрия обвиняет КПРФ в выдвижении «навальнистов»

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Московский горком КПРФ объявил об отзыве восьми кандидатов в депутаты. Они, по версии партии, оказались «связаны с правящим режимом», если точнее, с мэрией Москвы. В то же время в столичной администрации говорят, что коммунисты вынуждены проводить чистки из-за внедренных в организацию сторонников Алексея Навального.

Власти идут по пути не только «закручивания гаек», но и пытаются внедрить своих ставленников в ряды выдвиженцев КПРФ, чтобы подорвать изнутри силы единственной реальной оппозиции антинародному режиму, — говорится в пресс-релизе Московского горкома КПРФ.

По версии партии, было выявлено восемь кандидатов с тесными связями с органами исполнительной власти Москвы. Однако близкий к мэрии Москвы источник NEWS.ru уверяет: в партии столкнулись с попыткой выдвинуть сторонников Алексея Навального. По версии собеседника, их в качестве кандидатов специально продвинул бывший первый секретарь столичного горкома КПРФ Валерий Рашкин, чтобы выиграть во внутрипартийной борьбе.

Идет борьба между [депутатом Госдумы Сергеем] Обуховым и Рашкиным. Рашкина отстранили от горкома, а Обухов, наоборот, набирает силу. И Рашкин сейчас подставил Обухова, — сказал источник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Валерий Рашкин

О борьбе КПРФ с «навальнистами» писал в соцсетях и член Общественной палаты Москвы, политолог Павел Данилин. По его версии, среди кандидатов от КПРФ пытаются выдвигаться «люди иных, либеральных убеждений».

Коммунисты и правда собирались бороться с членами своей партии, которые симпатизируют Алексею Навальному. Зампред партии и правая рука Геннадия Зюганова Юрий Афонин прямо говорил, что КПРФ должна исключить из списков и даже из партии тех, кто выражает несогласие с введением российских войск на Украину.

Мы должны идти принципиально, а если кто-то не хочет разорвать свою пуповину с навальнятиной, то им не место в партии, — сказал он.

Однако в случае с отзывом восьми кандидатов коммунисты настаивают: речь хоть и идет об идеологических противниках КПРФ, но с другого фланга. Секретарь Московского горкома КПРФ и депутат Госдумы Денис Парфенов в разговоре с NEWS.ru сказал, что столичная мэрия пытается разными способами помешать действиям коммунистов.

То, что кто-то в мэрии говорит, что навальнистов понабрали, это их дальняя мечта — склеить коммунистов с продажной прозападной либеральной оппозицией, мазнуть всех грязью и сказать: посмотрите, оппозиция у нас аморальна, а власть вон как для народа старается, сплотимся все вокруг национального лидера, все за «Единую Россию», — подчеркнул он.

Фото: vk.com/parfenov_denis Денис Парфенов

Отвергает все обвинения и Рашкин. В разговоре с NEWS.ru он назвал заявления о попытке выдвинуть от партии сторонников Навального «чушью собачьей»: «это говорят для того, чтобы как-то дискредитировать, вбросить фейки».

Было выявлено как минимум восемь кандидатов в органы местного самоуправления, представителей управы. Они были внедрены управами, мэрией. Мы их исключили. И управские, и какие-то либералы, и другие, если они выявляются, мы их просто исключаем, — подчеркнул Рашкин.

По его словам, в списках от КПРФ выдвигаются только представители тех движений, с которыми у партии есть договор и история сотрудничества. Все кандидаты проходят несколько собеседований, прежде чем попасть в списки. Более того, он напомнил, что инициативы сторонников Навального, включая «Умное голосование», не имеют никакого отношения к партии, хоть ее кандидаты и становились бенефициарами этой системы.

Я думаю, что, услышав, что мы исключаем представителей управ, они как отвлекающий маневр заявили, что Рашкин включает [в списки] либералов, а управских не хочет. Нам всё равно. Они все совершенно не наши сторонники, — подчеркнул он.

На выборах в Госдуму, которые состоялись в 2021 году, КПРФ оказалась выгодоприобретателем системы Навального «Умное голосование»: оппозиционеры предлагали голосовать за коммунистов в подавляющем большинстве случаев. Однако уже тогда партия пыталась активно откреститься от связей с политиком и его структурами.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Государственная дума

Более того, именно Компартия внесла в Госдуму законопроект о признании ДНР и ЛНР, который положил начало военной операции на Украине. Однако среди коммунистов и правда есть те, кто выступил против военных действий. Так, например, баллотировался в Госдуму от КПРФ в 2021 году Михаил Лобанов. Ему в первую очередь и были посвящены слова Афонина о «пуповине с навальнятиной».

В то же время политтехнолог Максим Жаров предполагает, что подобное противостояние столичной мэрии и КПРФ выглядит искусственно. По его словам, коммунисты пока не делают активных выступлений в рамках предвыборной кампании.

У коммунистов явно есть договоренность с властью, что КПРФ несильно критикует власть во время спецоперации, — отметил он.

По словам эксперта, конфликт позволяет создать «искусственную интригу», «чтобы они имели какого-то, пусть и виртуального, врага, для создания инфоповодов».