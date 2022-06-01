«Разорвать пуповину с навальнятиной»: в КПРФ объявили спецоперацию Заместитель Геннадия Зюганова потребовал исключить из компартии противников действий ВС РФ на Украине

Фото: duma.gov.ru

Юрий Афонин

КПРФ необходимо исключить из своих рядов противников спецоперации на Украине, а также прекратить сотрудничество на выборах с политиками, придерживающимися подобных взглядов. Примерно такой призыв на недавнем внутреннем совещании озвучил первый зампред компартии и правая рука Геннадия Зюганова Юрий Афонин. Он, в частности, намекнул, что внутри организации действуют некие «команды»: депутата Мосгордумы Евгения Ступина, а также учёного, профсоюзного активиста и экс-кандидата в Госдуму от КПРФ Дмитрия Лобанова. Последний недавно предложил руководству партии передать ему парламентский мандат Валерия Рашкина, лишившегося кресла в нижней палате из-за уголовного преследования. NEWS.ru узнал, что происходит в партии в свете выступления Афонина, запись которого оказалась в распоряжении редакции.

Выступая на одном из внутрипартийных всероссийских совещаний 31 мая, Юрий Афонин призвал соратников «очень серьёзно подойти <...> к подготовке и выдвижению кадров», особенно, подчеркнул он, «в условиях проведения специальной военной операции» и «небольшого замешательства, которое было в обществе».

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press Военнослужащие ДНР

Да, 99% членов нашей партии, наших сторонников совершенно чётко подержали позицию президиума ЦК партии — то решение, которое было инициировано нашей фракцией, о признании ДНР и ЛНР. Но в целом ряде регионов проявились такие явления, которые стали достоянием общественности. Сейчас вы понимаете, что интернет позволяет максимально использовать разные поводы в борьбе против нас и «Единая Россия» и власть используют, не только оказывая давление на наших товарищей, но и пытаясь там даже выворачивать. Всё больше, как сказал Геннадий Андреевич [Зюганов], пытаются охаивать советскую историю, ну и пытаются [использовать] такие случаи, который недавно произошёл в Приморском крае, когда два беспартийных депутата — Васюкевич и Шульга — выступили с совершенно антироссийских, антипартийных, ну и вообще античеловеческих позиций. Конечно, таких фактов допускать нельзя. Нам надо посмотреть, чтобы и в ходе приближающейся избирательной кампании такие выдвиженцы не оказались в рядах наших кандидатов. Юрий Афонин первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы

Судя по всему, Афонин имел в виду состоявшееся 27 мая на заседании Заксобрания Приморского края выступление регионального депутата от КПРФ Леонида Васюкевича. Он, в частности, заявил, что вместе с Геннадием Шульгой и другими депутатами от компартии подготовил обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить специальную военную операцию на Украине и вывести войска. Через четыре дня обоих парламентариев исключили из фракции компартии, заявив, что их позиция «дискредитирует партию».

Кроме этого, Юрий Афонин в своём выступлении вспомнил про учёного, гражданского активиста и представителя первичной организации профсоюза «Университетская солидарность» в МГУ Михаила Лобанова и депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина, которые выступают против спецоперации ВС РФ на территории Украины:

Всё больше и больше нам сейчас СМИ подкидывают, что, дескать, какие-то формируются команды — команда Лобанова, который не имеет никакого отношения к партии, или команда Ступина. <...> На фоне того, что наши ребята гибнут на Украине, на фоне того, что КПРФ направляет гуманитарные конвои, оздоравливает детей, наши коммунисты и комсомольцы из многих регионов сейчас защищают Родину — РФ — в Донбассе, у нас, к сожалению, никак по Ступину не решат вопрос, связанный с его исключением, хотя бюро фактически единогласно приняло соответствующее решение. Мы должны идти принципиально, а если кто-то не хочет разорвать свою пуповину с навальнятиной, то им не место в партии. Эта позиция звучит изо всех региональных отделений.

Фото: mlobanov84/vk.com Михаил Лобанов

Михаил Лобанов в сентябре 2021 года баллотировался в Госдуму от КПРФ по одномандатному округу в Москве, заняв первое место по числу поданных бумажных бюллетеней. Однако в ходе электронного голосования его резко опередил единоросс Евгений Попов, который и занял парламентское кресло, что дало повод аналитикам и наблюдателям говорить о фальсификациях результатов выборов.

Недавно сторонники Лобанова запустили в Сети петицию с предложением передать ему мандат депутата Госдумы, который недавно сдал Валерий Рашкин из-за резонансного уголовного дела с убитым лосем.

Сейчас есть шанс получить тот самый мандат Госдумы, который мы хотели взять. Взять не ради тёплого депутатского кресла. А ради того, чтобы из этого кресла сделать трибуну, с которой был бы услышан голос десятков миллионов людей, которых российские власти и олигархи стараются не замечать. И для того, чтобы развернуть ресурсы ГД на развитие настоящих профсоюзов и настоящего самоуправления, — написал Лобанов в своём Telegram-канале, добавив, что шанс небольшой из-за того, что таким решением «будут дико недовольны в Кремле».

В начале марта Михаил Лобанов и Евгений Ступин подписали обращение к руководству КПРФ с призывом выступить против спецоперации на Украине. В документе подчёркивалось, что «КПРФ как самая крупная оппозиционная парламентская партия России, получившая на прошедших выборах в Госдуму поддержку общества, просто обязана активно участвовать в протесте (против специальной военной операции. — NEWS.ru) и сочетать его с требованиями социально-экономического переустройства страны». Всего обращение подписали более 500 членов КПРФ и активистов, которые выдвигались от неё в представительные и законодательные органы разных уровней и регионов.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Депутат Московской городской думы Евгений Ступин

Как сообщал NEWS.ru, более года назад кремлёвские кураторы внутренней политики представили Геннадию Зюганову целый список «тревожных» для них фигур. В их перечень якобы попали бывший депутат Заксобрания Саратовской области и блогер Николай Бондаренко, депутат Госдумы Алексей Куринный, а также Валерий Рашкин. Последнему в феврале 2021 года лидер КПРФ публично пригрозил исключением из партии за поддержку Алексея Навального. Практически все яркие политики КПРФ, попавшие в неофициальную группу риска, так или иначе сотрудничали со структурами сторонников оппозиционера, и именно этим большинство комментаторов объясняли негласный «раскол» компартии.