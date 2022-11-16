«Бить по больному»: в ГД оценили «пафосное» выдвижение Трампа в президенты Депутат Белик о «пафосном» выдвижении Трампа в президенты США: намерен бить по больному

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Дональд Трамп объявил о решении участвовать в выборах президента США со свойственным ему пафосом, на фоне недовольства американцами сегодняшней политикой Штатов и деятельностью Джо Байдена он говорит о своем триумфальном возвращении и далеко идущих планах в отношении Америки, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, в американском обществе растет поддержка республиканцев, самой партии нужен яркий лидер, пусть даже действующий на грани эпатажа, но тот, с помощью которого можно активно противостоять администрации Байдена.

Ответственность за штурм Капитолия, коррупционный скандал, объявленные импичменты — все это не заставило Трампа списать себя со счетов политики. Сам экс-президент США не раз нелестно отзывался о Байдене, его критике он уделяет достаточно большое внимание и даже описывает его как худшего главу государства в американской истории. Трамп в предвыборной гонке намерен бить по больному, то есть давить на ошибки администрации Байдена, которых достаточно — от действий по помощи Украине до проблем в миграционной политике, роста количества малообеспеченных, рекордной инфляции и падения фондовых рынков, — сказал Белик.

Депутат считает, что пока рано говорить об отношениях России и США на столь долгосрочную перспективу, но выдвижение Трампа является одним из факторов, который может повлиять на позицию Вашингтона в отношении помощи Украине.

Ранее Трамп подал заявку на участие в выборах президента США в 2024 году. Соответствующий документ был опубликован на сайте Федеральной избирательной комиссии, он датирован 15 ноября 2022 года. Политик уже пообещал восстановить энергетическую независимость страны в случае его успешного переизбрания,

Дональд Трамп был президентом США с 20 января 2017 года до 20 января 2021 года. О том, что он планирует объявить о своем намерении вновь занять пост президента, стало известно после промежуточных выборов в конгресс. Агентство Reuters уточняло, что объявление о выдвижении своей кандидатуры перед Днем благодарения даст Трампу преимущество перед другими кандидатами.